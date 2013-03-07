S&P присвоило планируемому выпуску евробондов МХП рейтинг «B»

18:20, 07 марта 2013
Агро
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило планируемому выпуску евробондов на сумму 350 млн. долл. крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" рейтинг "В" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Крупнейший украинский производитель мяса птицы MHP S.A. («Мироновский хлебопродукт», МХП) занимает прочную конкурентную позицию, имеет сильные показатели рентабельности и умеренный уровень долговой нагрузки. Мы присваиваем МХП долгосрочный кредитный рейтинг «B». Прогноз «негативный» отражает прогноз по суверенному рейтингу Украины», - сказано в сообщении агентства.

В нем же указывается, что рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта - «3», что отражает ожидания существенного (50-70%) возмещения долга в случае дефолта.

Аналитики S&P также ожидают, что объем продаж и показатель EBITDA компании повысятся более чем на 10% в течение следующих двух лет ввиду роста производства после ввода новых мощностей и более эффективного использования имеющихся.

«Мы считаем, что рыночная доля МХП поддерживается благоприятными ценами на продукцию и популярностью бренда компании. Однако мы прогнозируем умеренное снижение рентабельности по EBITDA более чем на 200 базисных пунктов в течение следующих лет, так как ожидаем повышения производственных издержек и практически нулевой рост цен. Мы также ожидаем, что со временем эти показатели стабилизируются», - сказано в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску евробондов «Мироновского хлебопродукта» рейтинг "B(EXP)".

Напомним также, что группа «Мироновский хлебопродукт» приняла решение о рефинансировании 60% своих еврооблигаций, которые были выпущены в 2010 году на сумму 584,8 млн долл. с погашением в 2015 году. На рефинансирование будет направлено около 350 млн долл. МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% – с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

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