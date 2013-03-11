Milkiland в 2012 году увеличил прибыль на 10%

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей продуктов из молока с активами в России и Польше - компания Milkiland в 2012 году получила 38 млн евро прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA), что на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, сославшись на предварительные результаты, не подтвержденные аудитом.

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 16% - до 78 млн евро на фоне 3% роста выручки - до 287 млн евро.

Компания отметила рост маржи EBIDTA по сравнению с предыдущим годом до 13,3% с 12,4% ранее и маржи валовой прибыли до 26 с 24%.

Milkiland объяснил улучшение марж снижением цен на молоко благодаря росту его предложения на украинском и российском рынке, а также возобновлением государственных субсидий для его производителей в Украине.

Компания сообщила, что в прошлом году ей удалось увеличить продажи цельномолочной продукции на главном для нее российском рынке на 14%, в то время как продажи сыра через введенный временный запрет на его поставку в РФ снизились на 4%.

Milkiland оптимистически оценивает перспективы на текущий год, называя среди позитивных факторов ожидаемые стабильные цены на молоко, сохранение субсидий для молочных производителей, запуск собственной молочной фермы и начало производства на купленном компанией в прошлом году заводе в Польше.

Компания отметила, что не ожидает в текущем году возобновления "сырной войны" с Россией.

"В 2013 году менеджмент Milkiland сконцентрируется на органическом росте и интеграции приобретенных активов, а также реализованных инвестиционных проектов 2012 года. В наших планах на 2013 год вывести Milkiland на новые уровни доходов и прибыльности", - сказал исполнительный директор и мажоритарный акционер компании Анатолий Юркевич.

Бумаги дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже более двух лет тому назад компании в пятницу, 8 марта, после публикации предварительных результатов за прошлый год, подорожали на почти 3% - до 3,7 евро на фоне около 0,7% роста всего рынка.

В то же время акции компании стоили на почти 60% дешевле, чем в первый день торгов и более чем в 3 раза меньше достигнутого в конце 2010 года максимума в 12,2 евро за бумагу (по текущему курсу 1EUR=4,1PLN).

Кроме того, Milkiland планирует в следующем году, благодаря выведению на полную мощность новой молочной фермы, увеличить производство молока до 40-45 тыс. тонн с 14,6 тыс. тонн в прошлом году.

В прошлом году производство молока увеличилось в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, а молочное стадо - на 70%, до 3,3 тыс. голов.

Milkiland напомнил, что новая молочная ферма на 6,8 тыс. коров, в которую компания вложила 20 млн евро, будет введена в эксплуатацию во втором квартале текущего года.

"После достижения полной мощности в 2014 году объект сможет производить 40-45 тыс. тонн молока ежегодно, обеспечивая до 15% потребностей группы в молоке в Украине", - сказано в сообщении Milkiland.

Компания также сообщила, что в прошлом году доля молока, закупаемого у созданного при ее содействии молочного кооператива, выросла до 23% с 6% от общей потребности Milkiland в Украине годом ранее. В кооператив входят 21 тыс. участников, которые передали в его управление 25 тыс. коров.

Как сообщал УНИАН, Milkiland в первом полугодии 2012 года увеличил производство молока вдвое - до 8,5 тыс. тонн после двукратного роста в 2011 году - до почти 11 тыс. тонн.

Ранее представители компании заявляли о планах самостоятельно производить 60 тыс. тонн молока, что планируется достичь за счет запуска новых молочных ферм.

Справка УНИАН. Milkiland владеет 13 заводами по производству молочных продуктов (в том числе, двумя в России и одним в Польше), которые способны ежегодно перерабатывать более 1,1 млн тонн молока. Компания производит главным образом твердые сыри, масло и цельномолочные продукты, обеспечивающие ей около 90% выручки.

По последним данным, 73,04% акций компании принадлежали нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, остальные бумаги - free float.

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