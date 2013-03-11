Fitch присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг» рейтинг "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг», принадлежащему украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B" и "B+", соответственно. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на официальном сайте Fitch.

Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр). Прогнозы всех рейтингов - "стабильные", сказано в сообщении.

По мнению аналитиков Fitch, такой рейтинг подтверждается лидирующими рыночными позициями "Укрлендфарминга" - как в агросекторе в целом, так и на рынке яиц, в частности.

Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.