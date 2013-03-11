Польский банк BRE снизил прогноз прибыли украинского Kernel в 2013 году на 20%

Варшава. Аналитики инвестиционного отделения третьего крупнейшего в Польше банка BRE снизили прогноз чистой прибыли украинского агрохолдинга Kernel в 2013 финансовом году до 191 млн долл. с 240 млн долл., прогнозированных ранее.

Об этом сказано в отчете BRE Dom Inwestycyjny посвященном украинской компании, которым располагает УНИАН.

Польские аналитики также снизили прогноз EBITDA компании Kernel до 339 с 382 млн долл.

BRE отметил, что Kernel разочаровал инвесторов своими операционными результатами в сегменте сельскохозяйственной продукции, продажи зерновых и их перевалки за второй квартал текущего финансового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г.), несмотря на очень хорошие объемы продаж.

"Результат EBITDA оказался на 40% ниже наших прогнозов, а чистая прибыль на 60% меньшей", - сказано в рапорте.

Аналитики назвали самым большим риском второй половины 2013ФГ денежный поток, который по итогам первой половины текущего финансового года закрылся на уровне минус 428 млн долл.

"По нашим оценкам, чтобы выполнить кредитные договоры Kernel будет вынужден сократить размер рабочего капитала с 975 млн до около 600 млн долл. (необходимо будет получить 565 млн долл. во второй половине года)", - отмечают эксперты.

По их мнению, риск, связанный с необходимостью получить такое большое количество наличности, негативно повлияет на котировки акций компании, которая является крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской бирже.

В связи с этим BRE снизил прогноз цены акции Kernel до 61,1 злотых (19,1 долл. по текущему курсу) с 67,4 злотых ранее, ухудшив рекомендацию до "держи" с "аккумулируй".

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Kernel, после публикации результатов за первую половину 2013ФГ, снизил прогноз чистой прибыли текущего фингода до 200 млн с 215 млн долл. ранее, сохранив прогноз EBIDTA на уровне 350 млн долл.

В то же время компания, которая за первую половину года увеличила выручку на 50%, повысила ее прогноз на весь год до 2,8 млрд с 2,4 млрд долл. ранее.

Справка УНИАН. До публикации результатов за первую половину 2013 фингода большинство польских аналитиков прогнозировали повышение прогнозов чистой прибыли и EBIDTA компании Kernel за счет рекордных продаж во втором квартале 2013ФГ.

Некоторые аналитики прогнозировали чистую прибыль Kernel в текущем фингоду на уровне 242 млн долл. на фоне консенсус-прогноза Bloomberg в 220 млн долл.

Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению с/х продуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.