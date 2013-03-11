Для содержания и сохранения молодняка КРС из бюджета планируют выделить 152,3 млн грн

Для содержания и сохранения молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах населения из государственного бюджета будет выделено 152,3 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, размер дотации составит 250 грн за каждые 3 месяца содержания молодняка до достижения им 15-месячного возраста.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, финансовая поддержка хозяйств населения приведет к увеличению в них поголовья на 304,6 тыс. голов.

«Мы прогнозируем, что в текущем году эта программа будет стимулировать прирост поголовья КРС в хозяйствах населения на 304,6 тыс. голов», - цитирует пресс-служба Н.Присяжнюка.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата, поголовье крупного рогатого скота в Украине к 1 февраля 2013 года выросло на 4,5% по сравнению с показателями на аналогичную дату 2012 года и составило 4,7 млн голов.

По итогам 2012 года поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению с 2011 годом и составило 4,5 млн голов, при этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 млн голов.