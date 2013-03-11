Сев яровых зерновых в центральных областях Украины начнется не ранее 20 марта

Из-за выпадения снега и снижения температуры воздуха аграрии смогут приступить к севу яровых зерновых в центральных областях страны не ранее 20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге 11 марта.

«По нашим оценкам, этот период (благоприятный для сева яровых – УНИАН) может наступить в 20-х числах марта, когда мы ожидаем практически по всей территории Украины существенного повышения температур», - сказал Н. Кульбида.

При этом он отметил, что потепление произойдет достаточно быстро, но длительного нарастания температуры воздуха не предвидится.

«Не думаю, что сейчас можно говорить о быстром и стремительном приходе весны в Украину», - считает директор Укргидрометцентра.

Как сообщал УНИАН, из-за неблагоприятных погодных условий, в частности короткой весны, в 2012 году погибло 25% озимых.

По прогнозам Минагропрода, яровыми культурами в 2013 году будет засеяно 8,1 млн га. Сев яровых уже начался в Крыму, Херсонской и Николаевской областях, где суммарно засеяно уже более 34 тыс. га.