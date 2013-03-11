В Украине яровыми зерновыми засеяно уже 410 тыс. га

Украинские аграрии к концу первой декады марта засеяли яровыми зерновыми культурами 410 тыс. гектаров, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к весенне-полевым работам уже приступили Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская области и АР Крым.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, благоприятная погода позволила аграриям провести сев яровых в оптимальные агротехнические сроки.

«Благоприятная погода позволила крымским аграриям успешно завершить сев ранних яровых зерновых культур в оптимальные агротехнические сроки. В частности, на полуострове засеяли 85 тыс. гектаров яровых зерновых. Кроме того, по данным регионов по состоянию на 11 марта, сельхозпроизводители Херсонской области засеяли 74% прогнозируемых площадей, Николаевской - 70%, Одесской - 56%. Также недавно начали сеять яровые зерновые в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях », - цитирует пресс-служба Н. Присяжнюка.

В министерстве также отметили, что по состоянию на 11 марта аграрии обеспечены семенами на 102% от потребностей и минеральными удобрениями на 105%, что на 24% больше, чем на указанную дату 2012 года. Обеспеченность сельхозпроизводителей средствами защиты растений составила 75%.

Как сообщал УНИАН, всего яровыми зерновыми культурами в 2013 году планируется засеять 8,1 млн га.

По данным Гидрометцентра, центральные области страны приступят к севу не ранее 20 марта.