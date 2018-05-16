Гриф "госрегулирование" на ценниках не проявится

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило проект постановления Кабмина, которым вносятся изменения в довольно таки старое постановление «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов местных советов относительно регулирования цен (тарифов)» (№1548 от 25 декабря 1996 года). Идея вызвала в СМИ довольно бурную дискуссию, но, как часто бывает в таких случаях, факты, их трактовка и оценки сместились в сторону, несколько отдаленную от реальности.

Так уж сложилось, что при упоминании термина "цена", в голове покупателя незамедлительно возникают слова "подорожание", "рост", "всплеск" и т.п., независимо от оправданности такой логической цепочки. Хотя покупателю давно следовало бы уяснить, что регулирование цен не имеет ничего общего с установлением стоимости и корректировка списка товаров под грифом "госрегулирование" либо в одну, либо в другую сторону, по большому счету не отразится на ценниках в магазинах. Постановление №1548 не устанавливает размер цен на те или иные товары, как пытались написать отдельные СМИ. Цены у нас давно регулируются спросом и предложением на рынке, а также рядом еще многих и многих факторов.

Главную роль в формировании цены, все-таки, играет рынок, а регулирование, прежде всего, призвано предупредить резкие ценовые скачки, но полностью запретить предприятиям пересматривать стоимость не может. Так что, нахождение продукта под госрегулированием вовсе не означает, что цены на него будут стабильны. Они могут изменяться и изменяются. Кстати, обратите внимание - "изменение" цены для процесса госрегулирования означает не только ее повышение, но и снижение.

Следует иметь ввиду и еще один немаловажный момент - под регулирование подпадают только оптово-отпускные цены. Что же касается розничных, то за исключением некоторых сортов хлеба, ограничений по торговой наценке практически не существует. Предприятие в течение года имеет право без каких-либо излишних согласований и получения разрешений повысить цены не более чем на 12%, даже если товар подпадает под госрегулирование. В случае, если рост выше 12% и на это есть объективные причины, предприятие может предоставить свой расчет себестоимости продукции в местные исполнительные органы и получить разрешение на изменение цен. И оптово-отпускные цены на "регулируемые" товары не только растут, но и падают. К примеру, по итогам 2012 года цены на пшеничную муку выросли на 12,4%, а на гречневую крупу - упали на 16%.

За семнадцать лет, прошедших с момента утверждения списка продуктов, подлежащих госрегулированию, произошли изменения как в потребительских настроениях, так и в производстве. Кроме того, актуальным стал вопрос не только о защите покупателей от необоснованного подорожания, но и о защите производителей. Причем, последних, скорее, защищать надо не от роста, а от внезапного снижения цен.

Так, Минэкономразвития предлагает как и ранее, регулировать цены на муку пшеничную и ржаную, на гречневую крупу как социально значимые продукты для населения. При этом список «подконтрольных» пополнили пшено и овсяная крупа. К слову, в 2012 году оптовые цены на эти товары снижались, а не росли. Так что, государство намеревается предпринять упреждающее действие.

Фактически остается без изменения регулирование оптовых цен на сахар. Хотя, по итогам 2012 года, они упали на 16%. Производители сахара просят установить более высокую минимальную стоимость, поскольку на рынке сейчас явно наблюдается переизбыток предложения.

Остаются регулируемыми цены на подсолнечное масло. По итогам 2012 года, оптовые цены на этот продукт выросли на 2,9%. Производители сами стараются избегать существенного повышения стоимости, прекрасно понимая, что продать товар по необоснованно завышенной стоимости довольно проблематично.

Без изменения остается ситуация с яйцами куриными.

В то же время, существенные изменения коснутся цен на мясные и молочные изделия. В отношении мяса и мясопродуктов Минэкономразвития предлагает сократить список продукции под «регулирование». Это коснется говядины. По итогам 2012 года, стоимость говядины упала на 2,2%. Но причина отказа от регулирования вызвана тем обстоятельством, что в Украине доля потребления говядины небольшая - только 16%. У нас предпочитают свинину и мясо птицы.

Относительно свинины: предлагается оставить регулируемые цены только на мясо и на кости, другими словами - на туши. Это упрощает процесс контроля цен и облегчает работу мясоперерабатывающих заводов. По итогам 2012 года, оптовые цены на мясо свинины выросли всего на 5,4%, и вряд ли будут активно повышаться.

Остаются регулированными цены на мясо птицы. По итогам 2012 года, стоимость этого товара поднялась на 4%.

Также остаются регулированные цены на вареные колбасные изделия, кроме высшего сорта. Тут стоимость взаимосвязана с ценой мяса и по итогам 2012 года она выросла всего на 4,5%.

Относительно молочной продукции Минэкономразвития, наоборот, предлагает расширить количество видов товара, который подпадает под госконтроль. Кроме молока, цены на которое сейчас регулируемые, будут контролироваться цены на твердый сыр, упакованный в пергаментную бумагу, сметану, расфасованную в полиэтиленовые пакеты, масло сливочное за исключением сорта "экстра". Раньше цены на твердый сыр, сметану и масло тоже регулировались, но в зависимости от жирности. Это создавало неудобства и путаницу, плюс отдельные производители выпускали продукцию с несколько другой жирностью, что в результате позволяло "обходить" регулирование цен. Чтобы подобного не происходило, в профильном министерстве предложили взять за основу упаковку. По итогам 2012 года, молоко подешевело на 1,2%, масло сливочное - на 6,1%, твердые сыры - на 6%, и только сметана подорожала на 0,7%

Фактически предлагаемая схема Министерством экономического развития и торговли не меняет радикально политику регулирования цен. Как и ранее государство будет контролировать стоимость небольшого набора товаров, которые носят социальный характер. При этом не стоит предполагать, что товары, которые не будут подвергаться регулированию, резко подорожают. Производители всегда учитывают состояние рынка. Основным фактором, который стимулирует рост стоимости, является рост доходов (и, соответственно, покупательной способности) населения, а не «регуляция». В ситуации, когда покупательная способность снижается, механизм регулирования цен также может являться, скорее, средством защиты производителя от чрезмерного падения цены, нежели защитой покупателя от резкого подорожания.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)