Корпорация «Оболонь» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 88,9% - до 223,9 млн грн

Корпорация «Оболонь», один из крупнейших в Украине производителей пива и безалкогольных напитков, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 88,9% - до 223,878 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 5,8% - до 3,596 млрд грн с 3,401 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, корпорация в 2012 году увеличила производство пива по сравнению с 2011 годом на 1,8% - до 89,5 млн дал.

Справка УНИАН. В состав корпорации "Оболонь", кроме завода в Киеве (ПАО «Оболонь»), входят "Пивоварня Зиберта" (г. Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков "Красиловское" (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие производства, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, и завод по производству стеклотары.