Компания «Алеф-Виналь» в 2012 году получила 1,3 млн грн прибыли

Компания «Алеф-Виналь» (Днепропетровск) в 2012 году сработала с 1,303 млн грн чистой прибыли, против 2,531 млн грн убытка, полученных годом ранее, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, по итогам работы в 2012 году активы компании составили 56,453 млн грн, основные средства - 47,395 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 406 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Алеф-Виналь» (Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская обл.).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», вино ТМ Golden amphora, коньяк ТМ «Клинков» и ТМ «Жан Жак», водка ТМ «Горілка Українка» и ТМ «Хельсинки».