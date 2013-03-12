Украинские агрохолдинги не готовы к покупке земли — эксперт

Крупные аграрные холдинги Украины не могли бы позволить себе покупку земли даже в случае снятия моратория.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт консалтинговой компании BDO Consulting Александр Ничипорук сказал он в ходе конференции «Агробизнес Украины», организованной Институтом Адама Смита.

«Никто из крупных аграрных холдингов сегодня не готов выложить даже полторы тысячи долларов за гектар земли», - сказал А.Ничипорук

По его словам, для того, чтобы приобрести земли сельхозназначения, компаниям пришлось бы потратить все оборотные средства, к чему они не готовы.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года Верховая Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (об обороте земель сельскохозяйственного назначения)». Законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.