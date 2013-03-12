Агропромышленная группа «Креатив» в 2012 году увеличила чистый доход на 82%

Группа «Креатив», один из крупнейших переработчиков сельхозпродукции в Украине, в 2012 году увеличила чистый доход на 82% - до 685 млн долларов с 376 млн долл. в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава правления компании Юрий Давыдов.

По его словам, увеличение дохода компании стало возможным благодаря увеличению переработки подсолнечника и росту производства жиров и маргаринов.

«В 2012 году компания очень серьезно усилила свои позиции на рынке благодаря динамическому развитию основных бизнес-направлений - по переработке семян подсолнечника и производству жиров и маргаринов», - отметил Ю.Давыдов.

По его словам, в 2012 году объемы переработки семян подсолнечника увеличились в 2 раза - до 725 тыс. тонн, при этом компания увеличила производство подсолнечного масла до 300 тыс. тонн с 151 тыс. тонн в 2011 году. Производство жиров и маргаринов выросло в 2012 году на 24% - до 122 тыс. тонн.

Как сообщил заместитель главы правления группы «Креатив» Сергей Сывопляс,

на увеличение мощностей в 2012 году компания привлекла около 160 млн долл. инвестиций, львиная доля которых была вложена в запуск маслоэкстракционного завода и сопутствующей инфраструктуры.

«Благодаря активной инвестиционной кампании группа в 2012 году запустила ряд производственных мощностей. В частности, мы запустили новый маслоэкстракционный завод мощностью 620 тыс. тонн подсолнечника в год, что позволило удвоить мощности компании по переработке подсолнечника», - сказал С.Сывопляс.

«В дальнейшем собираемся поддерживать уровень наших мощностей на том же уровне (на данный момент 97% всех мощностей полностью загружены)», - заявил С.Сывопляс. «Мы не планируем продолжать инвестирование в развитие мощностей по переработке подсолнечника. На 2013-2014 года наши инвестиции связаны только с сельским хозяйством», - отметил он.

Группа «Креатив» сообщила, что в 2012 году, в рамках расширения аграрного профиля, компания вывела на полную мощность свинокомплекс на 60 тыс. голов.

«По результатам анализа рынка свинина является одним из самых потребляемых видов мяса в Украине, тем не менее, существенное количество ее мы завозим из других стран. Таким образом, цель этого проекта - импортозамещение», - сказал С.Сывопляс. «Более того, доминантную долю для кормов занимает собственная продукция (шрот подсолнечника и сои). Таким образом, видна синергия нового направления с основным видом деятельности», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года «Креатив» сообщил о привлечении в рамках кредитной линии у группы банков 8,8 млн долл.

Компания планирует в 2013 году ввести в эксплуатацию два новых элеваторных комплекса общей мощностью 180 тыс. тонн одновременного хранения и увеличить производство соевых продуктов в 2,7 раза - до 185 тыс. тонн

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров рынка жиров и маргаринов с долей на национальном рынке более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн.

Также группа «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", ТМ "Деликон" и ТМ "Дивное".