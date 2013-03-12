Производство подсолнечного масла в 2013 году сохранится на уровне 3,8 млн тонн - эксперт

В Украине в 2013 году производство подсолнечного масла сохранится на уровне 2012 года - около 3,8 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава правления одной из крупнейших компаний по переработке подсолнечника «Креатив Групп» Юрий Давыдов.

«В течение последних четырех лет в Украине очень стабильная структура потребления подсолнечного масла. На внутреннем рынке потребляется около 600-700 тыс. тонн масла в год, а остальное - экспортируется. Именно поэтому Украина занимает лидирующие позиции по экспорту подсолнечного масла», - сказал Ю.Давыдов.

По его словам, в Украине в 2013 году будет переработано около 9,5 млн тонн семян подсолнечника. При этом экспорт подсолнечного масла составит 3-3,3 млн тонн.

По словам Ю.Давыдова, увеличение цены на семена подсолнечника на внутреннем рынке в 2013 году не ожидается.

«Сегодня есть выжидательная позиция. На складе по разным оценкам имеется запас подсолнечника на период от 2 до 4 месяцев и цена на сегодня держится на уровне 4800 грн за тонну. Поэтому справедливым будет сказать, что 4800-4900 грн за тонну будет средней ценой на подсолнечник в этом году», - заявил Ю.Давыдов.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила производство подсолнечного масла на 18% - до 3,8 млн тонн. При этом заметно вырос экспорт подсолнечного масла. В частности, в 2012 году украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки 3,6 млн тонн, что на 33% больше, чем в предыдущем году.

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