Украина может выйти на рынок ЮАР с продукцией птицеводства

Украинские сельхозпроизводители могут начать экспортировать продукты птицеводства, подсолнечное масло и сахар на рынок Южно-Африканской Республики, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, такую возможность обсудили министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и посол Южно-Африканской Республики в Украине Чупу Стенли Матабат.

При этом в ведомстве отметили, что в 2012 году товарооборот между странами достиг 171,2 млн долл., что является наивысшим показателем в истории двусторонних отношений Украины и ЮАР. Кроме того, в прошлом году отечественные аграрии экспортировали в ЮАР пшеницу и кукурузу на общую сумму в 100,5 млн долл.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, экспорт из Украины в ЮАР в 2012 году вырос до 157,2 млн долл., что на 87% больше, чем в 2011 году, в то время как поставки из ЮАР в страну сократились по сравнению с 2011 годом на 17,2% - до 111,5 млн долл.