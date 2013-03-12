Аграрный фонд закупил 1,1 млн тонн зерна

Аграрный фонд завершил прием заявок от сельхозпроизводителей на заключение форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, закупив суммарно 1,1 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в частности, закуплено 982 тыс. тонн пшеницы, 68 тыс. тонн ржи и 50 тыс. тонн ячменя.

В пресс-службе также отметили, что в первом этапе форвардной кампании приняли участие 406 сельхозпроизводителей, при этом средний объем предложенной партии вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 69,6% - до 2059 тонн.

Уровень выплаты авансовых платежей Аграрным фондом уже составил 70,4%.

Как сообщал УНИАН, за счет форвардных закупок Аграрного фонда аграрии получат 200 млн грн на проведение весенне-полевых работ.