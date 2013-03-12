Импорт пива в Украину в денежном выражении вырос на 48%

Импорт пива в Украину в феврале текущего года в денежном выражении вырос на 48,3% по сравнению с январем – до 2,6 млн долл., сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, в натуральном выражении импорт пива в феврале увеличился до 3,1 тыс. тонн с 2,1 тыс. тонн в январе т.г.

При этом за указанный период экспорт пива из страны в денежном выражении составил 5,1 млн долл., что на 3,9% больше, чем в январе 2013 года. В натуральном выражении украинские пивовары экспортировали 16,4 тыс. тонн пива против 15,8 тыс. тонн в январе.

Как сообщал УНИАН, импорт пива в Украину по итогам 2012 года вырос до 38,8 млн долл с 34,6 млн долл. в 2011 году. От поставок на внешние рынки отечественные пивовары выручили 100,1 млн долл., что на 6,7% больше, чем в 2011 году.