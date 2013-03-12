Азаров уверяет: запасов муки достаточно, хлеб дорожать не будет

Внутренние запасы муки и продовольственной пшеницы в Украине достаточны, чтобы сделать невозможным подорожание хлеба, заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с журналистами украинских телеканалов.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«В этом году Украина экспортировала рекордные объемы зерна – более 18 миллионов тонн, и вместе с тем мы имеем колоссальные запасы на сегодняшний день. Мы имеем достаточные запасы муки, продовольственной пшеницы, что делает невозможным какие-либо резкие колебания цены на такие важные продукты питания, как хлеб», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на начало марта имеющиеся запасы зерна более чем вдвое превышают потребности внутреннего потребления до конца текущего зернового года.

В частности, на начало марта в Украине было в наличии 22 млн тонн зерновых, из которых 6,5 млн тонн пшеницы, 9,5 млн тонн кукурузы и 4,4 млн тонн ячменя. При этом потребность внутреннего потребления в марте-июне составляет около 9,7 млн тонн, в том числе пшеницы - 3,5 млн тонн, кукурузы - 3,3 млн тонн, ячменя - почти 2 млн тонн.