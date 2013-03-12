Минагропрод обещает согласовать с зернотрейдерами объемы экспорта зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осуществляет мониторинг количества зерна на внутреннем рынке и намерен продолжить диалог с зернотрейдерами по согласованию объемов экспорта зерновых, сообщила пресс-служба министерства.

«Минагрополитики продолжает осуществлять системный мониторинг наличия зерна на внутреннем рынке. Также продолжается диалог с зернотрейдерами в пределах Меморандума о взаимопонимании. Благодаря такому сотрудничеству созданы прозрачные условия функционирования рынка зерна и осуществлен взвешенный подход к согласованию объемов экспорта зерновых», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что по состоянию на начало марта имеющиеся запасы зерна более чем вдвое превышают потребности внутреннего потребления до конца текущего зернового года. В частности, на начало марта в Украине было в наличии 22 млн тонн зерновых, из которых 6,5 млн тонн пшеницы, 9,5 млн тонн кукурузы и 4,4 млн тонн ячменя. «При этом потребность внутреннего потребления в марте-июне составляет около 9,7 млн тонн. В том числе пшеницы - 3,5 млн тонн, кукурузы - 3,3 млн тонн, ячменя - почти 2 млн тонн», - сказано в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2011 году.

По информации пресс-службы Минагропрода, действующая экспортная политика в 2012 году позволила увеличить поступления в бюджет и улучшить внешнеторговое сальдо.

Справка УНИАН. В феврале 2013 года украинские аграрии экспортировали 184,1 тыс. тонн пшеницы, из которой 180 тыс. тонн продовольственной и 4,1 тыс. тонн фуражной. Экспорт кукурузы за указанный период составил 1,4 млн тонн. Объем экспорта масличных составил 259,1 тыс. тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, решение о возобновлении экспорта украинской пшеницы может быть рассмотрено после 10 апреля.