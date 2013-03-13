Экспорт пшеницы из Украины к 2021 году вырастет на 129% - эксперт

Украина к 2021 году нарастит экспорт пшеницы на 129%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель группы аналитиков компании Infoma Agra Алан Бульон на форуме “Агробизнес Украины”, организованном Институтом Адама Смита.

По его словам, урожайность пшеницы с гектара к указанной дате вырастет на 26%. Таким образом, суммарный экспорт пшеницы из Украины, России и Казахстана в разы превысит экспорт этой культуры из США.

«Украина, Россия и Казахстан будут экспортировать на 87% больше пшеницы, чем Соединенные Штаты», - сказал А.Бульон.

При этом эксперт отметил, что к 2022-2023 маркетинговому году Украина нарастит экспорт сои на 65% - до 3,2 млн тонн.

«Украина становится основным игроком по экспорту сои», - отметил эксперт.

Кроме того, по данным А.Бульона, урожайность кукурузы к 2021 году вырастет до 6,4 тонны с гектара с 4,8 т/га в 2012 году.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия в 2012-2013 маркетинговом году Украина экспортирует 23,4 млн тонн зерновых.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, в следующем маркетинговом году украинские аграрии смогут поставить на внешние рынки 32 млн тонн зерновых.

Согласно прогнозам экспертов, урожай зерновых в 2013 году может достичь 55 млн тонн, тогда как в 2012 году сельхозпроизводители собрали 46,2 млн тонн.

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