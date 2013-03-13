Fitch присвоил агрохолдингу «Авангард» рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Авангард», крупнейшему отечественному производителю куриных яиц, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом, сказано в сообщении агентства.

Согласно сообщению, Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте на уровне "B" с позитивным прогнозом в список Rating Watch.

Агентство также поместило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «А+» (ukr) в список Rating Watch с позитивный прогнозом.

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4».

По мнению аналитиков Fitch, такие рейтинговые оценки последовали за объявлением, что операционные дочерние компании «Авангарда» обеспечат безусловное и безотзывное поручительство на солидарной основе материнской компании UkrLandFarming.

Как сказано в сообщении, такие действия указывают на более тесные юридические связи между «Авангардом» и его материнской компанией, и усиливают стратегическую значимость производителя яиц для всей группы.

Как ранее сообщал УНИАН, Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг», принадлежащему украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B" и "B+", соответственно.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

По итогам 2012 года компания увеличила чистую прибыль на 16,3% - до 228,2 млн долл. Выручка за этот период увеличилась на 13,7% - до 629,3 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) выросла до 279,8 млн долл. с 245,8 млн долл. в 2011 году.