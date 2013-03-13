Состояние 91% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное

Состояние озимых зерновых на сегодняшний день оценивается как хорошее и удовлетворительное на 91% посевных площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на заседании Кабинета министров в среду.

Вместе с тем, он отметил, что в южных регионах заканчивается посевная кампания. В Крыму засеяно 94% от намеченных площадей. Продолжают посевную аграрии Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областей.

Также Н.Азаров отметил, что аграрии полностью обеспечены удобрениями и посевным материалом.

«Посевные работы начались организованно и они надлежащим образом обеспечены», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по мнению специалистов Укргидрометцентра и Минагропрода при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 году может превысить прошлогодний показатель на 20-30%.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.