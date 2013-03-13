Украина увеличит площадь орошаемых земель

Площадь орошаемых земель в Украине должна увеличиться на 1 млн га и в 2015 году составить 1,4 млн га, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в среду, 13 марта, на заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что увеличивать площади орошаемых земель необходимо, прежде всего, в южных регионах, поскольку, по прогнозам синоптиков, наблюдается тенденция постепенного потепления климата.

«В последние годы наблюдается стойкая тенденция увеличения средних температур в целом по Украине, и особенно в южных областях. По оценке метеорологов, лето 2013 года тоже будет жарким. Фактически зерновое производство постепенно передвигается на север. И поэтому, чтобы не потерять наш хлебный юг, мы должны возобновить на новом уровне систему орошаемого земледелия... Общая площадь орошаемых земель в 2015 году должна составлять до 1,4 млн гектаров», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день площадь орошаемых земель в Украине составляет порядка 400 тыс. га.

Премьер подчеркнул, что в результате орошения земель валовое производство сельхозпродукции в южных регионах Украины может вырасти до 27 млрд долл. в год.

Он сообщил, что Государственной программой активизации экономического развития на 2013-2014 годы предусмотрено предоставить 2 млрд долл. госгарантий для развития систем орошения земель. Орошение планируется развивать в Крыму, Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

12 марта в интервью журналистам украинских телеканалов Н.Азаров выразил надежду, что Государственная программа активизации экономического развития на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.