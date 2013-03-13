УЗА: экспорт зерновых по итогам маркетингового года составит 22 млн тонн

По итогам 2012-2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) Украина экспортирует 22 млн тонн зерновых, что позволит ей занять седьмое место в рейтинге мировых экспортеров зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко на форуме «Агробизнес Украины», организованном Институтом Адама Смита.

По словам эксперта, по итогам текущего маркетингового года Украина займет 9-е место по производству и экспорту пшеницы среди других стран.

При этом объем производства кукурузы позволит ей занять 7-ю позицию в рейтинге стран – производителей этой культуры и 14-е место среди ее экспортеров.

В рейтинге производителей ячменя Украина займет 5-е место, а среди ее экспортеров - 4-е место.

В.Клименко также отметил, что Украина вышла на среднемировую урожайность. «Мы взяли определенный рекорд для себя — вышли на среднемировую урожайность», - сказал он.

Следующим шагом, который должна сделать страна для увеличения урожайности, по мнению эксперта, должно стать подписание договоров о научной и технической помощи с министерствами сельского хозяйства США, Франции и Бразилии.

«Мы должны подписать соглашение с минсельхозами США, Франции и Бразилии, а не создавать ОПЭК с отсталыми в плане сельского хозяйства странами», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (МГ, 1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) по состоянию на 7 марта поставила на внешние рынки 18,2 млн тонн зерна, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В частности, за указанный период украинские аграрии экспортировали 9,7 млн тонн кукурузы, 6,2 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн ячменя.

При этом в ведомстве подтвердили прогноз экспорта зерна на уровне 23 млн тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, на сегодняшний день Украина является лидером среди поставщиков кукурузы в Англию.

Вопрос о возобновлении экспорта украинской пшеницы может быть рассмотрен правительством после 10 апреля. При этом объем экспорта пшеницы планируется увеличить на 300 тыс. тонн.

Экспорт зерновых культур из Украины в феврале 2013 года составил 1,67 млн тонн.

В 2012 году урожай зерновых в Украине составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.