В Киеве 13, 15 и 16 марта состоятся сельхозярмарки. Цены будут на 10-15% ниже рыночных

13, 15 и 16 марта в столице состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых будут реализовывать продукцию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, 13 марта приобрести различные продукты питания почти из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам: в Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10; в Подольском районе на просп. Правды, 31-35; в Святошинском районе на углу ул. Тулузы и бульв. Р. Роллана; в Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А.

15 марта ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116; в Деснянском районе на ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской); в Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5; в Оболонском районе на ул. Бережанской, 15; в Печерском районе на углу улиц Л. Первомайского и И.Мечникова, бульв. Дружбы народов, 8; в Подольском районе на просп. Правды, 5-11; в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8; в Соломенском районе на ул. Козицкого; в Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. И. Якира, 19, ул. В. Пика, углу ул. Щусева и Тираспольской.

16 марта ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на ул. Бурмистенко (в пределах улиц Васильковской и Ломоносова); в Дарницком районе на ул. Ревуцкого; в Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах просп. Маяковского и ул. Бальзака); в Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 64; в Оболонском районе на ул. Л. Гавро, 1-9; в Печерском районе на ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Патриса Лумумбы и Чигорина); в Подольском районе на ул. Г. Светлицкого, 25; в Святошинском районе на ул. Тулузы (возле Интернационального парка); в Соломенском районе на ул. Героев Севастополя, 42; в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.

На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, мучные и крупяные изделия, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.