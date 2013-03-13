Украина увеличила экспорт кукурузы на 22%

Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) увеличила поставки кукурузы на внешние рынки на 22% - до 10 млн тонн, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Пресс-служба министерства отмечает, что доля Украины в мировом экспорте кукурузы на данный момент составляет около 14,5%.

«На сегодня Украина уверенно входит в пятерку ведущих мировых экспортеров кукурузы. И доля поставок отечественной кукурузы в мировом экспорте составляет почти 14,5%. Это достаточно высокий показатель, но мы понимаем - Украина еще имеет значительный потенциал к наращиванию экспорта этой культуры в последующие годы. Кроме того, мы уже имеем те емкости хранения и технологии обработки кукурузы, которые дают нам возможность экспортировать ее в течение всего года », - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению Минагропрода, в феврале 2013 года Украина поставила на внешние рынки 1,4 млн тонн кукурузы.

Справка УНИАН. В 2012 году украинские аграрии собрали 21 млн тонн кукурузы.