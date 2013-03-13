Новым гендиректором «Конти» стал иностранец. Имя пока не разглашают

Одна из крупнейших кондитерских компаний в Украине производственное объединение «Конти» приняло решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Олега Логвинова, сообщает компания.

Решение об увольнении было принято на собрании акционеров 7 марта.

Как говорится в сообщении, О.Логвинов увольняется по согласованию сторон.

Новым гендиректором компания назначила нерезидента Украины, но имени его не называет.

Компания отмечает, что до вступления в должность нового руководителя О.Логвинов продолжит исполнять обязанности гендиректора.

Справка УНИАН. Компания «Конти» основана в 1997 году. В состав группы входят АО «ПО «Конти» и ЗАО «Конти-Рус». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине и две кондитерские фабрики в г. Курск – в России.

Основные ТМ группы «Конти»: AMOUR (шоколад в ригелях Dolci и шоколадная плитка AMOUR, шоколадные конфеты EsfeRo, орехи в шоколаде AMOUR), Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».

Производственное объединение «Конти» в 2012 году увеличило чистую прибыль в 4,6 раза по сравнению с 2011 годом – до 268,3 млн грн.