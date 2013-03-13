«Росток-Холдинг» планирует расширить земельный банк до 100 тыс. га

Крупная агропромышленная группа «Росток-Холдинг» планирует до 2015 года расширить земельный банк до 100 тыс. га с 60 тыс. га в 2013 году.

Об этом говорится в сообщении компании.

Агрохолдинг также планирует увеличить мощности по хранению зерна до 150 тыс. тонн к 2015 году.

Также сообщается, что выручка «Росток-Холдинга» в 2012 году составила 192,5 млн долл., а чистый доход - 10,1 млн долл.

Показатель EBITDA компании (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2012 году составил 16,7 млн долл.

При этом компания не сообщает сравнительных данных финансовых результатов за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Росток-Холдинг» прогнозирует рост экспорта зерновых культур до 1 млн тонн, что возможно за счет увеличения собственного земельного банка группы, а также роста закупок с рынка.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Росток-Холдинг» специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции. Группа обрабатывает земли в Черниговской и Сумской областях. Холдингу принадлежат 2 молокозавода, 8 животноводческих ферм, 2 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа экспортирует продукцию в страны Северной Африки, Азии, Европы и СНГ.

В 2012 году компания увеличила объем экспорта зерновых на 9% - до 558 тыс. тонн с 511 тыс. тонн в 2011 году.