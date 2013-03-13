«Сан ИнБев Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 21%

Один из крупнейших отечественных производителей пива компания «Сан ИнБев Украина» в 2012 году увеличил чистую прибыль почти до 200 млн грн с 165,3 млн грн в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По национальным стандартам финансовой отчетности в 2012 году стоимость активов предприятия сократилась до 2,7 млрд грн с 2,8 млрд грн в предыдущем году.

Дебиторская задолженность компании в 2012 году выросла до 19,9 млн грн с 17,8 млн грн в 2011 году.

Текущие обязательства предприятия по итогам 2012 года увеличились почти на 6% - до 1,1 млрд грн. При этом компания не имеет долгосрочных обязательств за указанный период.

Справка УНИАН. В состав "Сан ИнБев Украина", которое является подразделением Anheuser-Busch InBev, входят три пивзавода в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов компании состоит из международных марок: Stella Artois, Beck's, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: "Чернігівське", "Рогань", "Янтар".