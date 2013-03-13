Экспорт сыра из Украины в феврале сократился на 11,4% - до 21,2 млн долл.

Украинские производители в феврале 2013 года выручили от поставки сыра на внешние рынки 21,2 млн долл., что на 11,4% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, в натуральном выражении экспорт сыра за указанный период сократился на 9,6% по сравнению с объемами поставок в январе - до 3,7 тыс. тонн.

При этом импорт сыров в феврале сократился в денежном выражении до 7,9 млн долл. с 8,1 млн долл. в январе 2013 года. Объем импорта сыра в натуральном выражении составил 1,4 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в январе текущего года.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина выручила от поставки сыра на внешние рынки 358,4 млн долл., что на 24% меньше, чем в 2011 году, при этом импорт этой продукции в страну вырос на 34,5% - до 91,5 млн долл.

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