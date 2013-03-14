«Агротон» увеличил EBITDA в 2012 году на 75%

Один из крупнейших украинских агрохолдингов «Агротон» увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2012 году почти на 75% - до 32,4 млн долл., говорится в отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании в 2012 году выросла до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. в 2011 году.

Чистый доход компании в 2012 году увеличился до 20,7 млн долл. с 270 тыс. долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской фондовой бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.