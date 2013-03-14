Украина в январе-феврале увеличила экспорт пшеничной муки почти в 4 раза

Украина увеличила продажи пшеничной муки на внешних рынках в январе-феврале текущего года до 13,2 млн долл. с 3,4 млн долл. за аналогичный период 2012 года, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Таким образом, согласно сообщению, экспорт пшеничной муки в натуральном выражении вырос более чем в 3 раза до 35,2 тыс. тонн по сравнению с январем-февралем предыдущего года.

При этом импорт пшеничной муки в Украину за январь-февраль сократился на 22% до 323 тыс. долл. или до объема 395 тонн.

Как сообщал УНИАН, до конца текущего маркетингового года (1 июля 2013 года) в Украине по оценке Министерства аграрной политики и продовольствия сформированы достаточные запасы зерновых культур, а также будут продолжаться интервенции муки из Аграрного фонда на хлебопекарные предприятия.

По данным Минагропрода, потребность Украины в муке для производства массовых сортов хлеба оценивается в 79 тыс. тонн ежемесячно, в том числе пшеничной муки необходимо 67,4 тыс. тонн, ржаной - 12,4 тыс. тонн.