Минагропрод объяснил падение цен на овощи хорошим урожаем и мощностями овощехранилищ

Министерство аграрной политики и продовольствия объяснило падение цен на овощи в январе-феврале на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года хорошим урожаем и увеличением площадей овощехранилищ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

«На сегодня в Украине продолжается еженедельный мониторинг цен на продукты питания на местных оптовых и розничных рынках. Согласно данным, по состоянию прошедшую неделю цены на овощи снизились на 21,1% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года», - цитирует пресс-служба Н. Присяжнюка.

По словам министра, цена на лук упала на 15,6% - до 1,84 грн/кг, тепличные томаты подешевели на 13,3% - до 16,79 грн/кг, свекла - на 12,5%, до 2,24 грн/кг, картофель - на 8,5%, до 1,82 грн/кг, морковь - на 1,1%, до 2,71 грн/кг.

Как отмечает Н.Присяжнюк, внутреннее потребление овощей в стране за последние два года увеличилось на 17%.

Напомним, на прошлой неделе Госстат сообщил об увеличении цен на овощи в феврале по сравнению с январем 2013 года на 0,5%, при этом они снизились на 21,1% по сравнению с январем-февралем 2012 года.