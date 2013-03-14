Холдинг «Украинские аграрные инвестиции» в 2012 году увеличил чистую прибыль на 3,2%

Крупная аграрная холдинговая компания «Украинские аграрные инвестиции», ведущая свою деятельность в 4 регионах Украины, по итогам 2012 года увеличила чистую прибыль на 3,2% до 52,1 млн долларов. Как передает корреспондент УНИАН, эти данные были обнародованы в ходе презентации компании в рамках форума «Аграрный бизнес в Украине», организованного институтом Адама Смита.

Выручка компании в прошлом году составила 172 млн долларов, что на 13,7% больше показателя 2011 года. Показатель EBITDA вырос до 71 млн долларов против 65,3 млн долларов в 2011 году. Маржа EBITDA сократилась до 29% с 33% в 2011 году.

Согласно презентации компании, большую часть прибыли компания получила за счет экспорта продукции. При этом производство зерновых в 2012 по сравнению с 2011 годом сократилось на 3,2% до 638 тыс. тонн. Из них 327 тыс. тонн пришлось на кукурузу, 136 тыс. тонн – на пшеницу, 62 тыс. тонн – на семена подсолнечника и 113 тыс. тонн на другие зерновые.

При этом заместитель исполнительного директора холдинга Питер Томсон заявил, что компания не планирует расширять ассортимент продукции, а сконцентрируется на имеющемся производстве.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Украинские Аграрные Инвестиции» занимается обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине. В структуру холдинга входит 70 аграрных хозяйств в четырех регионах Украины.