«Коблево» в 2012 году сократило чистую прибыль на 38%

Крупный производитель винной продукции "Коблево", входящий в холдинг «Алкогольные традиции», в 2012 году сократил чистую прибыль до 7,8 млн грн с 12,5 млн грн в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Стоимость активов предприятия в 2012 году выросла на 3% - до 260,8 млн грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность компании в 2012 году сократилась на 6,6% - до почти 66 млн грн.

При этом текущие обязательства компании остались практическими неизменными - на уровне 139,6 млн грн.

Справка УНИАН. «Коблево» (Николаевская обл.) – производитель винной продукции, владеющий 7 брендами. Компания выпускает вина под ТМ "Коблево", ТМ Bon Vin и вермуты "Маренго" и Paloma.

Компания «Алкогольные традиции» владеет 16 винными и ликеро-водочными брендами. Производственные мощности холдинга включают активы компаний «Национальная водочная компания» и «Коблево».