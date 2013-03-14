Кабмин к июлю подаст в Раду законопроект об отмене моратория на продажу сельхозземель

Правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте к июлю 2013 года.

Об этом заявил председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в законопроекте предполагается закрепить норму о минимальном размере арендной платы за сельхозземлю, которая составит 3% от нормативно-денежной оценки. При этом норму предлагается закрепить не как рекомендательную, а как обязательную.

Также планируется ввести дополнительную плату в размере 1% от нормативной денежной оценки земель, которая будет отчисляться в местные бюджеты на развитие территорий.

А для земель государственной собственности половина этого налога будет направляться в госбюджет и спецфонд для дальнейшего финансирования выкупа паев у граждан и государственной поддержки мелкого сельхозпроизводителя.

«Для украинских реалий не нормально, когда в хозяйстве на 10 тыс. га работает всего 10 человек. На селе, кроме работы на земле, фактически нет других рабочих мест. Поэтому законом предусматривается установить минимальный уровень полной занятости на единицу площади с учетом природно-климатических зон и сложившейся структуры расселения», - отметил С.Тимченко.

Также в законопроекте предполагается установить минимальный срок аренды сельхозземель на уровне 7 лет.

«Дать возможность покупать право аренды напрямую, а не реализовывать сделки через корпоративные права, то есть необходимо ввести свободное отчуждение аренды. Также нужно превратить право аренды в предмет залога в банке и существенно усилить государственные гарантии нерушимости ранее заключенных действующих договоров. На сегодня Госземагентство инициирует введение норм по ограничению объемов аренды сельхозземель. Для регулирования данных отношений вполне достаточно действующих норм антимонопольного законодательства», - сказал глава земельного ведомства.

Как сообщал УНИАН, с 20 декабря 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.