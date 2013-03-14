Украине необходимо инвестировать 500 млн долл. в строительство вагонов-зерновозов

Украине для транспортировки урожая зерновых и масличных культур до 2023 года необходимо увеличить количество вагонов-зерновозов до 15 тыс. с нынешних 8,5 тыс., инвестировав в их строительство 500 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экономист отдела инвестиционного центра ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) Дмитрий Приходько на форуме «Агробизнес в Украине», организованном Институтом Адама Смита.

«По минимальным оценкам, в ближайшие 10 лет Украине нужно будет достичь уровня 15 тыс. вагонов для того, чтобы страна могла перевозить 90 млн тонн зерна и масличных», - сказал Д.Приходько.

Эксперт отметил, что в ближайшие пять лет «Укрзализныця» не планирует закупку вагонов-зерновозов. Однако отсутствие достаточного количества железнодорожного транспорта, по его словам, приведет к снижению цены на украинское зерно по сравнению с мировыми ценами из-за увеличения транспортных затрат.

Кроме того, Д.Приходько отметил, что уже сейчас в стране ощущается нехватка мощностей для хранения зерна и масличных. По его данным, при урожае 55 млн тонн нехватка составит 15 млн тонн, а в мероприятия для ее ликвидации необходимо инвестировать 3,5 млрд долл.

По данным «Укрзализныци», железные дороги в январе 2013 года перевезли 2,05 млн тонн зерна и зернопродуктов, что на 1,8% меньше, чем в январе 2012 года.

Как сообщал УНИАН, еще в феврале 2012 года гендиректор «Укрзализныци» Владимир Козак заявлял, что с 2014 года украинский парк вагонов-зерновозов ежегодно может сокращаться на 1-1,5 тыс. вагонов из-за окончания срока их эксплуатации.

Справка УНИАН. Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.

Физический износ основных фондов железнодорожной отрасли составляет почти 90%, в том числе износ тягового подвижного состава составляет 94%, грузовых вагонов - 83%.