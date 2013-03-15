Украина хочет присоединиться к созданию «зерновой двадцатки»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Европейский банк реконструкции и развития продолжат сотрудничество по развитию проектов в украинском агросекторе. ЕБРР продолжит инвестировать в украинский бизнес. Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и директора Департамента агробизнеса ЕБРР Жиля Меттеталь, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи Н.Присяжнюк сказал, что для развития отечественного аграрного сектора важны те проекты, которые финансирует ЕБРР в Украине.

«Я доволен тем, что все проекты, которые вы поддерживаете в сельском хозяйстве Украины путем кредитования, являются успешными. И с каждым годом линия сельхозпродуктов, которые производят кредитуемые Банком украинские предприятия, расширяется. Это очень важно», - отметил Н.Присяжнюк.

Также министр проинформировал Ж.Меттетал, что во время визита во Францию ​​и встречи с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства Франции Стефаном Ле Фолем обсуждался вопрос создания «Зерновой двадцатки». В эту организацию должны войти крупнейшие мировые производители зерна. По словам Н. Присяжнюка, Украина готовится присоединиться к указанной инициативе.

Ж.Меттетал выразил поддержку инициативе министра сельского хозяйства Франции по созданию «Зерновой двадцатки» мировых производителей зерна, важное место в которой может занять Украина. Он также отметил высокий уровень украинских компаний, с которыми сотрудничает ЕБРР.

Он напомнил, что общий объем инвестиций ЕБРР в аграрный бизнес Украины на сегодня уже превышает 1,5 миллиарда долларов.

Что касается дальнейшего сотрудничества, то стороны договорились продолжить сотрудничество в производстве зерновых, птицеводстве и машиностроении. Кроме того, участники встречи обсудили внедрение совместных проектов в сахароварении, агролизинге, а также животноводстве, в частности, молочного.

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