Украина увеличила экспорт подсолнечного масла

С начала 2012-2013 маркетингового года (октябрь 2012 — сентябрь 2013 года) Украина поставила на внешние рынки более 1,7 млн тонн подсолнечного масла, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего МГ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Всего с начала текущего маркетингового года в Украине произведено 2 млн тонн этого продукта, и около 80% этого количества поступило на внешние рынки », - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, общая сумма от экспорта масла за 2012-2013 маркетинговый год составила 2 млрд долл.

Как сказано в сообщении, в текущем маркетинговом году Украина является мировым лидером по объемам торговли подсолнечным маслом и владеет около 50% мирового рынка.

«В текущем маркетинговом году Украина занимает первое место в мире по объемам торговли подсолнечным маслом. А это - 50% мирового рынка. То есть можно сказать, что каждый второй литр подсолнечного масла, который продается в мире, произведен в Украине», - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра.

Пресс-служба также отметила, что основными импортерами отечественного подсолнечного масла являются Индия - 30%, Египет - 16%, страны ЕС - 16-18% и Турция - 11%. Согласно сообщению, растут объемы поставок подсолнечного масла в Китай и Иран.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам главы правления одной из крупнейших компаний по переработке подсолнечника «Креатив Групп» Юрия Давыдова, экспорт подсолнечного масла из Украины в 2013 году составит 3-3,3 млн тонн.

Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила производство подсолнечного масла на 18% - до 3,8 млн тонн. При этом заметно вырос экспорт подсолнечного масла. В частности, в 2012 году украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки 3,6 млн тонн, что на 33% больше, чем в предыдущем году.