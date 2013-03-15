Украинские рыболовы смогут поставлять рыбу на рынки ЕС

Брюссель. Рыболовецкие суда, которые ходят под флагом Украины и осуществляют вылов рыбы в международных водах, отныне смогут продавать собственную продукцию для поставки на европейские рынки.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, соответствующее решение было принято Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам морских дел и рыболовства и стало следствием признания мер, предпринятых Украиной для гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в сфере противодействия незаконному вылову рыбы.

“Решение Еврокомиссии делает возможным без дополнительных ратификационных процедур экспорт на таможенную территорию Европейского Союза биоресурсов, выловленных рыболовецкими судами под флагом Украины с соблюдением национального и международного законодательства в сфере рыболовства», - отметили в представительстве.

В представительстве напомнили, что в последний раз вопрос доступа украинской продукции рыболовства на рынок ЕС затрагивался в ходе визита Комиссара ЕС по морским делам и рыболовству Марии Даманаки в Украину 14 февраля 2013 года.

Во время встречи премьер-министр Украины Николай Азаров отметил важность унифицирования с Европейским Союзом сертификатов для занятия рыболовной деятельностью.

Как сообщал УНИАН, Министерство рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии планирует в 2013 году выделить около 35 млн долл. на развитие сотрудничества с Украиной. Средства будут направлены на отрасль рыболовства, в том числе на исследовательские работы в этой сфере.