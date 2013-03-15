Средние цены продажи аграрной продукции в январе-феврале выросли на 6%

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-феврале текущего года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, цены на продукцию растениеводства выросли на 23%, а на продукцию животноводства снизились на 3%.

В феврале по сравнению с январем 2013 года средние цены реализации сельхозпродукции выросли на 2%, в т.ч. цены на продукцию растениеводства – выросли на 3%, животноводства – снизились на 0,1%.

Справка УНИАН. В Украине в феврале 2013 года дефляция по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, по сравнению с февралем 2012 года - 0,5%.