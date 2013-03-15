КЗШВ «Столичный» в 2012 году увеличил чистую прибыль на 81%

Киевский завод шампанских вин «Столичный» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 18,3 млн грн с 10,1 млн грн в 2011 году.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Стоимость активов предприятия в 2012 году выросла на 14,7% - до 208,9 млн грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность предприятия в 2012 году выросла на 22,3% - до 128,2 млн грн.

При этом текущие обязательства компании увеличились на 13% - до 99,4 млн грн. Предприятие не имеет долгосрочных обязательств.

Справка УНИАН. «Киевский завод шампанских вин «Столичный» – украинский производитель игристых вин, основан в 1950 году в Киеве.

Предприятие выпускает более 30 видов шампанского 8-ми разных кондиций и нескольких линеек тихих вин. Основные торговые марки – ТМ «Українське», ТМ «Советское шампанское», ТМ «Советское Преміум», ТМ «Золоте» и другие.

17 октября 2007 года Киевский завод шампанских вин «Столичный» вошел в группу европейских производителей игристых вин – компанию Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG, владеющую предприятиями по производству игристых вин в таких странах как Германия, Франция, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия.