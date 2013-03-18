МХП планирует привлечь 85 млн евро у Европейского инвестиционного банка

Агрохолдинг « хлебопродукт» (МХП) планирует получить кредит в размере 85 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на финансирование проекта строительства дополнительных мощностей на Винницкой птицефабрике, который войдет в сферу действия Рамочного соглашения между Украиной и ЕИБ от 14 июня 2005 года.

Об этом сообщил УНИАН Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«Для реализации проекта «Мироновский хлебопродукт» планирует привлечь средства ЕИБ в размере 85 млн евро без предоставления государственной гарантии, за счет которых будет осуществлено строительство элеваторов для хранения семян подсолнечника и зерновых, строительство олейно-прессового и комбикормового заводов», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 13 марта т.г. Кабинет министров принял распоряжение №128-р «Об одобрении проекта письма правительства Украины в Европейский инвестиционный банк по проекту «Строительство Винницкой птицефабрики».

Как отмечает департамент информации и коммуникации, ранее в Минэкономразвития поступил запрос от Европейского инвестиционного банка о предоставлении ему письменного подтверждения принадлежности проекта финансирования «Строительство Винницкой птицефабрики» к сфере действия Рамочного соглашения между Украиной и ЕИБ от 14 июня 2005 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на январь 2013 года общая сумма проектов ЕИБ в Украине составила более 1,5 млрд евро.

Справка УНИАН. Винницкая птицефабрика, входящая в состав компании МХП, специализируется на выращивании бройлеров. Производственная мощность комплекса составляет порядка 440 тыс. тонн мяса птицы в год.

В состав предприятия входит комплекс по выращиванию птицы – 24 зоны выращивания по 38 птичников на каждой.

Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл.

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