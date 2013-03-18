Аграрии засеяли яровыми зерновыми культурами более 454 тыс. га

Украинские аграрии по состоянию на 18 марта засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 454 тыс. га, что составляет 15% прогнозного показателя посевов.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, такие данные озвучил министр Николай Присяжнюк.

«В АР Крым засеяно яровых культур на площади 90,9 тыс. га, или 102% от прогноза, в Одесской области - 130,5 тыс. га (69%), в Херсонской - 126,9 тыс. га (82%), в Николаевской - 59,4 тыс. га (67%), в Запорожской - 37,2 тыс. га (17%), в Днепропетровской - 5,9 тыс. га (3%) и в Донецкой - 3,6 тыс. га (2%)», - сообщил он.

По словам министра, на 18 марта аграрии обеспечены семенами на 102% от потребностей, минеральными удобрениями - на 109%. Обеспеченность сельхозпроизводителей средствами защиты растений составляет 80%.

Как отметил Н.Присяжнюк, подкормка озимых зерновых культур проведена на площади 4,6 млн га в 21 регионе Украины, что составляет 57% от предварительных прогнозов.

По словам министра, посевная площадь под урожай 2013 года ожидается на уровне 27,6 млн га, или 100,4% к уровню 2012 года. Площади зерновых культур, по предварительным данным, составят 16,2 млн га, или 58,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, центральные области страны приступят к севу яровых зерновых не ранее 20 марта.