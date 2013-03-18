Кабмин предлагает ввести маркировку молокопродуктов с содержанием растительных жиров

Кабинет министров Украины предлагает обязать производителей молочных продуктов указывать на упаковке товара данные о содержании в нем растительных жиров, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как отмечает пресс-служба, соответствующий законопроект N 2172 «О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» и другие законодательные акты по усилению борьбы с фальсификацией молочных продуктов» зарегистрирован в Верховной Раде 4 февраля 2013 года.

Согласно законопроекту, на упаковке молочных продуктов должна быть указана информация о содержании растительных жиров, а ее размер должен составлять не менее 80% от названия самого продукта.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осенью 2012 года предлагало ввести новый термин «молокосодержащие продукты» для обозначения продуктов, произведенных с использованием немолочного сырья. На этикетках таких продуктов предлагалось наносить маркировку «Продукт с заменителями составляющих молока».

Кроме того, Минагропрод предлагал обязать торговые сети размещать молокосодержащие продукты отдельно от молочных продуктов.