Снижение температуры воздуха в марте не отразится на состоянии озимых – Укргидрометцентр

Значительное снижение температуры воздуха, которое наблюдалось на прошлой неделе в западных и центральных областях Украины, не повлияло на состояние озимых зерновых, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Такие перепады температур являются нормальными для марта. Несмотря на то, что идет задержка (повышения температуры – УНИАН), катастрофических последствий для урожая она иметь не будет», - сказала эксперт.

По словам Т.Адаменко, в западных областях, где морозы на прошлой неделе были самыми сильными, почва покрыта снегом, поэтому озимые от похолодания здесь не пострадали. В центре страны, несмотря на то, что снеговой покров сошел, температуры не достигали критических показателей, поэтому состояние озимых также не ухудшилось.

Что касается сева яровых зерновых в центральных областях страны, то, по прогнозам эксперта, он должен начаться 5-10 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские аграрии, по состоянию на 18 марта, засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 454 тыс. га, что составляет 15% прогнозного показателя посевов. Всего яровыми культурами в 2013 году планируется засеять 8,1 млн га.