В 2012 году было законсервировано 2,5 тыс. га земель

В Украине в 2012 году было выведено из эксплуатации 2,5 тыс. га земель, сообщает Государственное агентство земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, общая площадь земель, требующих консервации, в Украине составляет 1,1 млн га, из которых 644 тыс. га - деградированные земли, 435,4 тыс. га - малопродуктивные и 11,9 тыс. га - техногенно загрязненные.

При этом в 2012 году 1,3 тыс. га земель было законсервировано путем залеснения, 1,2 тыс. га - путем заложения.

Также сообщается, что в 2012 году были проведены строительство или реконструкция противоэрозионных гидротехнических сооружений протяженностью 13,9 км на общей площади 779,8 га. При этом всего в Украине необходимо построить или реконструировать ориентировочно 535 противоэрозионных гидротехнических сооружений, в частности: 128 водосбросных сооружений, 181 противоэрозийный пруд, 198 сооружений террасирование склонов.

Кроме того, как отмечает Госземагентство, нужно защитить земли, в частности сельскохозяйственного назначения, от эрозионных и других неблагоприятных природных процессов на площади 1,7 тыс. га общей протяженностью 36,7 тыс. км.

Справка УНИАН. По данным Госземагентства, в I полугодии 2012 года в Украине проведена консервация 1,9 тыс. га земель.

По состоянию на август 2012 года, общая площадь нарушенных земель в Украине составляла 144,5 тыс. га.