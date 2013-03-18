Минагропрод и зернотрейдеры планируют продлить меморандум об экспорте зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и зернотрейдеры планируют пролонгировать Меморандум о взаимопонимании на 2013/2014 маркетинговый год по согласованию объемов экспорта зерна.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Мы уже нашли эффективную форму сотрудничества с коммерческими структурами на рынке зерна, в частности, относительно осуществления экспорта. Поэтому в ближайшие месяцы мы планируем подписать Меморандум о взаимопонимании на 2013/2014 маркетинговый год. Конечно, мы будем вместе с зернотрейдерами его дорабатывать», - сказано в сообщении со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.Присяжнюк заявлял, что решение о возобновлении экспорта украинской пшеницы может быть рассмотрено после 10 апреля.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2011 году. По информации пресс-службы Минагропрода, действующая экспортная политика в 2012 году позволила увеличить поступления в бюджет и улучшить внешнеторговое сальдо.

В феврале 2013 года украинские аграрии экспортировали 184,1 тыс. тонн пшеницы, из которой 180 тыс. тонн продовольственной и 4,1 тыс. тонн фуражной. Экспорт кукурузы за указанный период составил 1,4 млн тонн. Объем экспорта масличных составил 259,1 тыс. тонн.

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