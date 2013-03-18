Президент поручил Кабмину до июня внести в ВР земельный законопроект

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до июня 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения с целью создания прозрачного рынка земли и разработки эффективного механизма оборота земель сельхозназначения.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Законопроект, согласно указу, должен урегулировать вопросы приобретения в собственность и оборота земель сельхозназначения, определить круг приобретателей прав собственности на такую землю, а также установить граничные площади земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства и обеспечить прозрачность операций с сельскохозяйственными землями.

Ответственными за разработку законопроекта определены премьер-министр Николай Азаров, Министерство аграрной политики и продовольствия и Государственное земельное агентство.

Как сообщал УНИАН, с 20 декабря 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.