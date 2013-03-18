«Киевхлеб» за год сократил прибыль на 37%

Один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» в 2012 году сократил чистую прибыль до 10,4 млн грн с 16,5 млн грн в 2011 году, сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В 2012 году стоимость активов предприятия сократилась на 2,2% - до 475,1 млн грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность компании в 2012 году выросла до 133,9 млн грн с 110,7 млн грн в 2011 году.

Текущие обязательства предприятия по итогам 2012 года выросли на 60% - до 287 млн грн. При этом долгосрочные обязательства компании за указанный период сократились на 72,4% - до 29,3 млн грн.

Справка УНИАН. Компания "Киевхлеб" создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 12 хлебопекарных предприятий (6 – в Киеве и 6 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,2 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 65 тонн кондитерских изделий.

Продукция компании на рынке представлена под торговыми марками «Киевхлеб», «БКК», «Марсель», «Горячая штучка».