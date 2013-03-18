Львовская кондфабрика «Свиточ» сократила прибыль на 20%

«Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», входящая в состав одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире компании Nestlе, по итогам 2012 года сократила чистую прибыль до 41,3 млн грн, что на 20,2% меньше, чем в 2011 году, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль предприятия в прошлом году выросла по сравнению с 2011 годом на 19,9% - до 248,2 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась до 71,3 млн грн в 2012 году против 84,1 млн грн в 2011 году. Текущие обязательства компании в прошлом году выросли до 85,1 млн грн, что на 2,4% больше, чем в 2011 году.

На собрании акционеров «Львовской кондитерской фабрики «Свиточ», которое состоится 24 апреля, в частности будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли за 2012 год и плане распределения прибыли/убытков в 2013 году.

Как ранее сообщал УНИАН, в первом полугодии 2012 года Nestlе S.A. в Украине инвестировал в наращивание мощностей Львовской кондитерской фабрики «Свиточ» около 130 млн грн.

В 1998 году Nestle S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве было основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestle S.A. приобрел 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestle S.A приобрел ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».